Je houdt het niet voor mogelijk: weer sprake van consternatie, Mathieu van der Poel zal er zeker het zijne van denken

Consternatie alom en dat niet voor het eerst. Iedereen herinnert zich nog hoe Mathieu van der Poel tijdens de vorige Olympische Spelen ten val kwam, nadat hij onterecht veronderstelde dat er een plankje zou liggen op het mountainbikeparcours.

Dat was voor de wedstrijd echter weggehaald van het parcours in Tokio. Onlangs was Van der Poel in Parijs om daar het parcours te verkennen voor de Spelen van 2024. "Tijdens een wedstrijd, en schiet niet in de lach, waren er weer twee plankjes bij passages", vertelt Nederlands bondscoach Gerben De Knegt aan In De Leiderstrui.

WEER VERHAAL MET PLANKJES VOOR VAN DER POEL

Dat zal bij de Nederlanders zeker herinneringen naar boven gebracht hebben. "Er was weer consternatie. In de wedstrijd wilden ze die plankjes weghalen, maar toen bleek dat het dan te gevaarlijk zou worden moesten ze die toch weer laten liggen."

Hopelijk weet iedereen deze keere hoe het nu juist in mekaar zit bij aanvang van de wedstrijd. Ideaal is het allemaal niet. "Zo ontstaat er dan best wel onduidelijkheid, ook omdat die dingen er normaal bij Wereldbekers er niet liggen."