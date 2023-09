Lotte Kopecky verstuurt glashelder signaal met duidelijke verwachtingen: "Als ik nu niet win, ga ik 'm nooit winnen"

Lotte Kopecky ruikt de kans van haar leven. De verwachtingen zijn duidelijk. Het signaal dat ze hiermee verstuurt, spreekt boekdelen. De wielrenster hoopt om Sportvrouw van het Jaar te worden.

De Omloop en de Ronde gewonnen in het voorjaar, een dubbele Belgische titel, de groene trui in de Tour, de kroon op het werk gezet op het WK en ook nog een EK-medaille: het is een waanzinnig jaar voor Lotte Kopecky. Met daarnaast nog haar knappe prestaties op de piste. Zij gaat Sportvrouw van het Jaar worden, toch?

UITGELEZEN KANS VOOR LOTTE KOPECKY

"Ik wil die prijs graag eens winnen in mijn carrière en dit jaar is wel een uitgelezen kans", speelt Kopecky open kaart in Het Laatste Nieuws. "Als ik nu niet win, ga ik 'm nooit winnen, denk ik. Of het moet zijn dat ik olympisch goud win, en dan nog..."

Gezien al haar verwezenlijkingen in 2023, kan het toch niet anders dan dat die trofee haar kant op komt? "Ik durf me er niet over uitspreken. Ik heb dat zelf niet in de hand." Al wie een stem mag uitbrengen voor deze individuele verkiezing, heeft alvast een duidelijke boodschap meegekregen.