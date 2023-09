Goede vriend heeft slecht nieuws voor Evenepoel: "Heb het aan zijn ploegmaats gezegd"

Remco Evenepoel en grote rondes. Het is uitkijken wat die combinatie de komende jaren zal brengen.

Nadat Remco Evenepoel in 2022 de Vuelta op zijn naam schreef, was het dit jaar een pak minder. Hij verloor in de rit naar de Tourmalet zoveel tijd, dat meedoen voor het eindklassement er gewoon niet meer in zat.

Dat zag ook Rui Costa. De twee kunnen het blijkbaar zeer goed met elkaar vinden en gaan vaak samen trainen. “We zijn vrienden en sturen elkaar geregeld berichtjes”, zegt de Portugees aan O Jogo in zijn thuisland.

Toch is Evenepoel volgens hem geen renner voor een grote ronde. “Hij is zeer sterk en explosief. Maar tijdens de Vuelta vertelde ik zijn ploegmakkers dat hij volgens mij een renner is voor de klassiekers en rittenkoersen tot één week. Het wordt moeilijk voor hem om Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic te verslaan.”

Costa wil zichzelf niet vergelijken met Evenepoel. “Evenepoel is een pak sterker, maar ik heb zelf ervaren wat hij probeert te doen. Ik probeerde ook te veranderen wat genetisch verkeerd is. Ik was een uitstekende renners in kleine rittenkoersen en ééndagskoersen en ik wilde het ook proberen in de grote rondes. Dat bleek niet zo simpel te zijn.”