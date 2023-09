'Julian Alaphilippe in beeld voor onmiddellijk vertrek bij Soudal-QuickStep'

De geruchten over een mogelijke fusie tussen Jumbo Visma en Soudal-QuickStep zorgen ook voor ander transfernieuws. Zo worden meer en meer renners van Patrick Lefevere aan een vertrek gelinkt.

Hoewel de fusie van de twee wielerploegen bijlange nog geen feit is, regent het toch transfergeruchten van renners van beide ploegen.

Dat geldt ook voor Julian Alaphilippe. Hij rijdt al sinds 2014 voor Patrick Lefevere, maar de voorbije jaren had de wielerbaas van Soudal-QuickStep wel wat meer verwacht van de Fransman.

Een vervroegd vertrek zou dan ook tot de mogelijkheden behoren, waarbij het bestaande contract wellicht in onderling overleg zou ontbonden worden.

Volgens Het Nieuwsblad is Alaphilippe in beeld bij Total Energies. De Franse ploeg werkt met Specialized voor de fietsen samen, waardoor er dus zeker een link is.

Total Energies heeft op dit moment nog maar 19 renners in dienst voor 2024 en nadat Peter Sagan afhaakte kan het een grote naam als uithangbord van het team wel gebruiken. Een Fransman met een stevige reputatie zou ideaal zijn voor het plaatje.