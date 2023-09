Jumbo Visma trekt bijzonder grote naam aan als nieuwe sponsor

Jumbo Visma is op zoek naar nieuwe sponsors. Een eerste overeenkomst lijkt daarbij al in kannen en kruiken te zijn.

Nog één seizoen blijft supermarktketen Jumbo aan boord van de Nederlandse wielerformatie Jumbo Visma. Daarna trekken zij zich terug als hoofdsponsor.

CEO Richard Plugge is op zoek naar vers kapitaal en zou daarbij een eerste bijzonder grote naam binnengehaald hebben. Het Amerikaanse Amazon zou in de wielerploeg stappen, zo laat de Nederlandse marketeer Chris Woerts weten in Vandaag Inside.

Volgens bronnen van WielerFlits zouden zij echter niet de hoofdsponsor worden ter vervanging van Jumbo, maar een nieuwe co-sponsor zijn.

Amazon deed al zaken met Jumbo Visma. Zo maakte het vorig jaar de serie ‘All-in team Jumbo-Visma’. Dit jaar komt daar ook een vervolg op, met de eindzeges van de ploeg in de drie grote rondes.

Afgelopen weekend werd Jumbo Visma gelinkt aan een fusie met Soudal-QuickStep. Al sinds juli zouden er onderhandelingen lopende zijn. Visma en Soudal zouden de twee nieuwe naamsponsors van de ploeg worden.