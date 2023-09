Lotte Kopecky krijgt zaterdag absolute primeur te zien

Lotte Kopecky heeft een bijzonder sterk 2024 achter de rug. En dat vraagt om de nodige aandacht.

De wereldkampioene krijgt zaterdag haar eerste fandag voorgeschoteld. Die wordt door SD Worx, Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool georganiseerd op de Kouter in Gent.

Kopecky zal er in de namiddag twee keer ruim de tijd nemen voor een meet & greet met haar supporters, maar er staat veel meer op de agenda.

Er staan initiatielessen op het programma om meisjes te overtuigen om voor het wielrennen te kiezen, met onder andere animatie en een behendigheidsparcours.

Om 14 uur rijdt Kopecky ook met een kinderpeloton, voor youngsters van 2007 tot 2015. Er staat een trip van de Wielerbaan Eddy Merckx aan de Blaarmeersen naar het Kouterplein op het programma.

Daar zal de wereldkampioene gehuldigd worden voor al haar prestaties van het afgelopen jaar. Alle informatie over de fandag is terug te vinden via de link www.lottekopecky.be/fandag op haar website.