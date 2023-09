Management van Primoz Roglic maakt statement over toekomst

Primoz Roglic ligt nog tot eind 2025 onder contract bij Jumbo Visma. De kans dat hij dat uitdoet lijkt bijzonder klein geworden.

De 33-jarige Primoz Roglic wil vertrekken bij Jumbo Visma. Het verhaal van een nakende fusie met Soudal-QuickStep heeft de Sloveen alleen maar overtuigd om te breken met de Nederlandse wielerploeg.

Het Nieuwsblad kreeg van het management van Roglic de bevestiging dat de renner actief aangeboden wordt op de markt, voor een nieuwe overeenkomst met een andere ploeg vanaf 1 januari 2024.

Dat houdt dan ook in de Jumbo Visma akkoord gaat met een vertrek van de Sloveen en dat kan alleen maar via een buy out van zijn huidige overeenkomst. Er zal met andere woorden dus betaald moeten worden om hem weg te plukken bij Jumbo Visma.

Bora-hansgrohe en Bahrain Victorious zouden het meeste kans maken om Roglic binnen te halen, maar ook Ineos Grenadiers, Movistar, Lidl-Trek en Israel Cycling Academy toonden de voorbije dagen de nodige interesse.