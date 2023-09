Organisatie weet wie wel eens hoog kan scoren op EK en BK gravel

Met het Meerdaalbos en Zoniënwoud krijgt het EK en BK gravel in ons land een mooi parcours. Al heeft dat ook zijn gevolgen voor wie kans maakt op de eindwinst.

Niet alleen profs, maar ook amateurs krijgen een prachtig parcours voor de kiezen. Omdat de lussen goed uitgetekend zijn, kan je in principe niet gedubbeld worden, tenzij je lek rijdt.

Het EK en BK wordt een goede test voor het WK van 2024 dat ook in ons land gehouden wordt. Het parcours zal min of meer hetzelfde zijn, maar in omgekeerde richting.

Ex-veldrijder Erwin Vervecken is de organisator van het evenement. Hij vindt het jammer dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet aan de start verschijnen. Zij zouden oorspronkelijk wel meedoen, maar zegden allebei af.

“We hadden een beetje op hun deelname gehoopt”, geeft Vervecken toe bij Sporza. “Maar er is nog genoeg schoon volk over. We hebben de 2 wereldkampioenen, Pauline Ferrand-Prévot bij de vrouwen en Gianni Vermeersch bij de mannen. Daarnaast zijn er ook jongens als Stuyven, Merlier, Florian Vermeersch en Van Avermaet.”

Ondertussen werd duidelijk dat Pauline Ferrand-Prévot toch niet zal deelnemen. Zij moet afhaken met een coronabesmetting, zo liet ze de organisatie weten.

Een veldrijder zal volgens Vervecken niet met de titel gaan lopen. “Ik denk dat het parcours iets meer is voor wegrenners die goed kunnen sturen. Ik denk dan aan Merlier of Florian Vermeersch. En Van Avermaet was vorig jaar ook al 4e op het WK.”