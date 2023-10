Pijnlijke periode beëindigd en op wat voor een manier! Stuyven maakt het glashelder of hij nu revanche beet heeft of niet

Wat voor een manier voor Jasper Stuyven om de lakens uit te delen. En om revanche te nemen ook, terugdenkend aan het WK wegwielrennen van een paar jaar geleden? Stuyven gaat voortaan alvast door het leven als Belgisch en Europees kampioen gravelracen.

Met die titels maakt de Leuvenaar een einde aan een lange droogte. Zijn vorige zege op de fiets dateert van Milaan-Sanremo 2022. Hoe heeft hij die periode beleefd? "Pijnlijk lang wachten. Niet altijd even leuk. Het heeft ook veel frustratie met zich meegebracht."

Die bladzijde is nu volledig omgedraaid met zijn triomf op de gravelfiets. "Het is een mooie overwinning en mooie titel. Die in eigen streek behalen, doet deugd. Ik heb enorm veel mijn naam horen roepen. De renners die ik dubbelde, hadden ook nog veel aanmoedigingen voor mij. Het is één van die dagen waarop ik kon blijven pushen."

STUYVEN WELLICHT NAAR PARIJS-TOURS

Het EK gravelracen kreeg hem aan de start, het WK in principe niet. "Ik heb geen idee of ik een wildcard voor het WK zou aanvaarden. Ik denk dat de ploeg van mij verwacht om in Parijs-Tours te starten, maar in een week kan veel gebeuren."

Betekent het goud op dit kampioenschap rond Leuven ook een revanche ten opzichte van het WK op de weg in dezelfde streek? Stuyven moest in 2021 vrede nemen met plek 4. "We zullen 'ja' zeggen. Het WK wielrennen in Leuven was één van de mooiste dagen uit mijn carrière, maar ook één van de grootste teleurstellingen.