Greg Van Avermaert gaat laatste week als prof in, maar heeft al spectaculaire plannen nadien

Greg Van Avermaet begint aan zijn laatste week als profrenner. Dinsdag rijdt hij Binche-Chimay-Binche, zondag hangt hij na Parijs-Tours zijn fiets aan de haak.

In mei kondigde Greg Van Avermaet zijn afscheid aan als renner. "Begin dit jaar was ik er nog niet zeker van dat ik aan mijn laatste seizoen begonnen was, maar naarmate de maanden verstreken, is de beslissing genomen", zegt Van Avermaet bij Het Nieuwsblad.

Van Avermaet beleeft nog altijd plezier op zijn fiets, maar de resultaten volgen niet meer. De laatste overwinning van Van Avermaet dateert alweer van september 2019, toch al vier jaar geleden. Op zijn 38ste wordt het er ook niet makkelijker op om dat nog om te draaien.

Triatlon en Peru

Zondag na Parijs-Tours is het dus afgelopen, maar Van Avermaet heeft nu al plannen gemaakt. "Ik wil eerst wat tijd spenderen met mijn familie en van het leven genieten." Maar er staan ook alweer sportieve plannen op het programma.

"In oktober neem ik deel aan een triatlon in Girona en een maand later maak ik een ronde op hoogte in Peru. Allemaal voor het plezier. Ik ben er zeker van dat ik in de sport, in het wielrennen, actief zal blijven", zegt Van Avermaet nog.