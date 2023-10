Vragen rond superploeg: "Remco Evenepoel en Vingegaard samen naar de Tour? Vooruitlopen op zaken heeft geen zin"

De superploeg die in de maak lijkt brengt vragen met zich mee. Remco Evenepoel en Vingegaard gaan wel hoffelijk met mekaar om, dat betekent natuurlijk nog niet dat ze het zien zitten om samen in één ploeg de Tour te betwisten.

Over de verhalen die de ronde doen, ging Sporza praten met Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma. "We hebben de afgelopen jaren ingezet op drie grote ronden. Eerst dit seizoen maar eens afmaken. Na Parijs-Tours hebben we drie dagen evaluatie op de planning staan. Eerst evalueren en dan worden nieuwe plannen gemaakt."

Ondertussen zou toch wel werk gemaakt worden van die fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. "Of Remco Evenepoel en Vingegaard samen naar de Tour kunnen? Vooruitlopen op die zaken heeft geen zin. Mocht het zo ver komen, dan zijn we er zeker niet bang voor. Maar dat is allemaal nog heel ver weg."

JUMBO-VISMA ZAL OOK BIJ KOMST EVENEPOEL TEAM MOETEN SMEDEN

Iemand met de winnaarsmentaliteit van Evenepoel en daarnaast een tweevoudig Tourwinnaar, dat zou toch moeilijk te managen zijn? "Ik denk dat we bewezen hebben dat we erin slagen om teams te smeden. Maar voorlopig is het niet zo ver."