🎥 Peter Sagan maakt één zaak heel erg duidelijk over zijn leven na het wegwielrennen

Peter Sagan heeft een mooie laatste dag gekend in het wegwielrennen. Zijn leven gaat er nu heel anders uitzien, maar niet minder druk, zo verzekert hij.

De Slovaak sloot voorbije zondag zijn wegcarrière af met een top tien in de Tour de Vendée. Dat was zijn laatste koers voor Team Total Energies. In een video op YouTube neemt de Franse ploeg u mee achter de schermen van deze koers. Het afscheid van Sagan was uiteraard het centrale thema.

Zo is in deze video te zien hoe Sagan de belevenis en het contact met de wielerfans nog altijd koestert. Na de aankomst komt hij in de ploegbus ook nog even aan het woord. "Iedereen denkt nu dat alles voorbij is, dat ik vrije tijd heb en niets te doen heb. Maar ik ga nog meer te doen hebben dan voordien. Ik ga iets nieuw doen."

Wat dat dan juist zal zijn, daar zullen we later wel meer over te weten komen. Wat alleszins vaststaat, is dat hij nog doorgaat op de mountainbike tot de Olympische Spelen van 2024. Daarnaast zal de drievoudig wereldkampioen wegwielrennen ongetwijfeld meer tijd doorbrengen met zijn zoon Marlon.