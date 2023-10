Toch een vertrek bij BORA-hansgrohe? 'Cian Uijtdebroeks aan heel vreemde transfer gelinkt'

Cian Uijtdebroeks (20) toonde tijdens de Vuelta dat hij heel wat in zijn mars heeft. Al waren er ook spanningen met zijn ploeg en zijn ploegmaten.

Cian Uijtdebroeks kreeg tijdens de Vuelta een vrije rol, Aleksander Vlasov was de kopman. "Met mij wilden ze ook wel voor een klassement gaan, maar daar geloofden ze niet zoveel in", zei Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

En ook met de Rus zelf had Uijtdebroeks niet de beste relatie. Uijtdebroeks stond lang voor Vlasov in het klassement en dat was niet naar de zin van de Rus. Hij viel Uijtdebroeks aan en wipte in de laatste bergetappe nog over de Belg naar plek zeven.

Er heerste toen al wat onvrede bij Uijtdebroeks. "Ik heb de ploeg en andere ploegen kunnen tonen dat ik het in me heb om drie weken op een constant niveau te rijden." Uijtdebroeks speelde toen dus al met het idee van een transfer.

Groupama-FDJ

Uijtdebroeks heeft bij de Duitse ploeg nog een contract tot eind volgend jaar, maar werd al gelinkt aan een transfer naar INEOS Grenadiers. Het Franse Velo-Club meldt nu dat ook Groupama-FDJ interesse zou tonen.

Groupama-FDJ zou echter een bijzonder vreemde keuze zijn. Met Lenny Martinez (20) en Romain Grégoire (20) heeft het al twee Franse toptalenten, kopman David Gaudu wil dan weer het kopmanschap niet delen. Daardoor vertrok ook Arnaud Démare naar Arkéa-Samsic.