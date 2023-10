Is komst van Roglic een probleem voor Uijtdebroeks? Dit denkt BORA-hansgrohe ervan

BORA-hansgrohe heeft er met Primoz Roglic een grote vis bij. Maar dat zou wel eens een probleem kunnen zijn voor Cian Uijtdebroeks.

De komst van Primoz Roglic bij BORA-hansgrohe is groot nieuws voor de Duitse wielerploeg. “Na het vertrek van Peter Sagan is dit een nieuwe mijlpaal voor de ploeg”, zegt manager Ralph Denk in een mededeling van de ploeg. “Primoz is een van de beste renners ter wereld, dus we zijn enorm trots en gelukkig.”

Acht jaar geleden waren al gesprekken met Roglic. “Dat contract staat nog op mijn telefoon. Als je er een nulletje aan zou toevoegen, zou je nu nog niet genoeg hebben. Maar we hadden nog wat geld op de bank staan.”

De fusiegeruchten hebben alles in een stroomversnelling gebracht. Denk geeft wel degelijk aan dat Roglic zich niet gelukkig voelde bij Jumbo Visma en daar kon BORA-hansgrohe optimaal van profiteren.

“We willen de Tour winnen. Het is een leuk gevoel om nu een echte kanshebber te zijn en hopelijk zal dat de hele ploeg een duwtje geven”, klinkt het nog. Een fikse tegenvaller voor Cian Uijtdebroeks zou je dan toch denken?

“Dit verandert volgens mij niets”, gaat Denk verder. “Cian is een zeer groot talent. We zijn heel blij met wat we samen al hebben bereikt en hoe we samen zijn gegroeid. Volgens mij is de komst van Roglic belangrijk voor Cian. Ze hebben dezelfde persoonlijkheid, dezelfde winnaarsmentaliteit. Primoz kan een rolmodel zijn voor Cian.”