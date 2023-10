Openhartige Lotte Kopecky over de dood van haar broer: "Ik hoop dat ze zich schuldig voelen"

Op sportief vlak beleefde Lotte Kopecky een absoluut topjaar. Maar op persoonlijk vlak beleefde ze een horrorjaar.

Lotte Kopecky verloor begin jaar haar broer Seppe, hij pleegde zelfmoord na een drugsverslaving. Maar toch presteerde Kopecky bijzonder goed. "Ik weet niet hoe ik het heb gekund, ik weet niet waar ik de kracht heb gehaald", zegt ze bij HLN.

"Mijn broer was iemand, écht waar, met het hart op de juiste plaats. Já, hij had problemen met drugs en alcohol, maar als hij mensen kon helpen, dééd hij dat", stelt Kopecky. Hij ging telkens voor iedereen door het vuur.

Boos

De laatste jaren raakte haar broer steeds meer verslaafd aan drugs en hij wilde ook afkicken. Hij stond ook op een wachtlijst, maar er was geen plaats. Dat haar broer uiteindelijk zelfmoord pleegde, daar is Kopecky niet kwaad over.

"Maar ik ben wel kwaad om het feit dat mijn broer niet geholpen kon worden toen hij dat wilde. Seppe wilde hulp. Hij kon het niet alleen en dat besefte hij." Maar Kopecky is ook kwaad op de drugsdealers. "Die verkopen rommel en houden er een heel mooi leven op na. Ik hoop dat ze zich schuldig voelen."