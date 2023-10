Tadej Pogacar waarschuwt Remco Evenepoel en Primoz Roglic voor Ronde van Lombardije

Tadej Pogacar is samen met Primoz Roglic en Remco Evenepoel een van de topfavorieten voor de Ronde van Lombardije, het laatste monument van het jaar. De Sloveen won de laatste twee edities.

Pogacar won twee jaar geleden in een sprint tegen Fausto Masnada, vorig jaar klopte de Sloveen Enric Mas in een sprint met twee. De Ronde van Lombardije ligt Pogacar dan ook als gegoten.

"Het is een van de vijf grootste eendagskoersen op de kalender. De wedstrijd is gemaakt voor klimmers, en dus ook voor mij. Normaal gezien is het ook de laatste wedstrijd van het seizoen voor mij", vertelde Pogacar op de website van UAE Team Emirates.

Op het lijf geschreven

"Het is een lange koers met veel zware beklimmingen. Je moet dus echt in goede doen zijn om mee te doen voor de prijzen. Ik heb twee jaar geleden op dit parcours gewonnen, dus het ligt me goed", waarschuwt de Sloveen zijn concurrenten Roglic en Evenepoel.

De Ronde van Lombardije start dit jaar weer in Como, de aankomst ligt na 238 kilometer in Bergamo. Onderweg liggen er zeven beklimmingen, de top van de laatste beklimming, de Colle Aperto (1.3 km aan 7.1%), ligt op 3,2 kilometer van de streep.