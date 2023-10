Woordvoerder van Jumbo Visma komt met raadselachtige boodschap nu fusie niet doorgaat

Vrijdagavond werd duidelijk dat de fusieplannen tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma opgeborgen worden. Beide ploegen gaan apart verder.

De soap rond een mogelijke fusie tussen Jumbo Visma en Soudal-QuickStep is voorbij. Dat liet de Nederlandse wielerploeg weten. Patrick Lefevere gaat tot 2025 verder met geldschieter Zdenek Bakala.

“Vanmiddag is het team ingelicht dat van een fusie geen sprake zal zijn”, liet een woordvoerder van Jumbo Visma weten. “Het was een van onze opties die we onderzochten.”

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor door het afhaken van supermarktketen Jumbo op het einde van 2024 werd ook gedacht aan een mogelijke fusie met Soudal-QuickStep.

Visma en Soudal zouden de hoofdsponsors zijn en ook QuickStep zou aan boord blijven, maar plots kwam daar ook Amazon bij. Patrick Lefevere vond dat dit niet te rijmen viel. De Amerikaanse internetreus zou ondertussen zelfs afgehaakt hebben.

“We willen ook na het tijdperk van Jumbo als naamgevend hoofdsponsor zowel organisatorisch, financieel als sportief toekomstbestendig zijn. In dat proces hebben we geconcludeerd dat een fusie met Soudal Quick-Step niet de beste optie is. Wat wel de beste optie is, zal later blijken”, klinkt het raadselachtig.

Het grote vraagteken door deze gang van zaken is uiteraard wat er met Remco Evenepoel zal gebeuren nu Bakala duidelijk maakt dat het avontuur in 2025 voorbij zou zijn en hij de komende jaren de sponsoring stevig wil terugdraaien.