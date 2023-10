Wout van Aert onderdeel van één grote stunt? "Mij alleszins niet zo verkocht"

Wout van Aert gaat zondag nog één keer knallen. Hij doet een gooi naar de regenboogtrui op het WK gravelracen.

Wout van Aert reed deze week in Italië enkele koersen om zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap gravelracen in Veneto. Niet direct hetgeen je van hem verwacht, maar zijn deelname is wel heel specifiek gekozen.

“Door het verplaatsen van het WK op de weg naar augustus waren er niet echt nog doelen voor het najaar en zijn we op zoek gegaan naar een manier om mijn programma in te vullen. En zo zijn we bij het WK gravel uitgekomen”, vertelt Van Aert aan Het Nieuwsblad.

Als drievoudig wereldkampioen veldrijden kwam er vrij snel groen licht van de teamleiding bij Jumbo Visma. “Ik had gedacht dat ik hen zou moeten overtuigen maar schijnbaar vinden ze me een leuke gast en kreeg ik vrij snel toestemming. Het was voor iedereen duidelijk dat dit een ideale manier was om mij scherp te houden tot het einde van het seizoen.”

Al doen er ook andere verhalen de ronde en zou de deelname één grote reclamestunt zijn voor de fietsenleverancier van Jumbo Visma. “Zij weten dat ik van nieuwe uitdagingen houd. Of ik hier ben op vraag van Cervélo? Dat zou je aan het management moeten vragen. Mij hebben ze het zo alleszins niet verkocht.”