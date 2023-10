Geen drie op een rij voor Eli Iserbyt in Beringen: "Het is toch wel een beetje een teleurstelling"

Eli Iserbyt heeft in de eerste veldrit van het seizoen net naast de zege gegrepen. Hij werd in de sprint geklopt door Thibau Nys.

Eli Iserbyt had de vorige twee edities in Beringen gewonnen en wist dus hoe hij de cross moest aanpakken. Dit jaar was het parcours wel wat aangepast en Iserbyt had ook wat problemen in het begin van de wedstrijd.

"In het begin was ik niet goed en ik reed een beetje achter de feiten aan. Het was hier niet makkelijk om een gat te slaan. Het niveau van de eerste groep lag heel dicht bij elkaar en dan is het niet gemakkelijk om een kloofje te slaan."

Nys te sterk in de sprint

Iserbyt plaatste in de laatste ronde nog een aanval, maar Nys reed het gat weer dicht en viel ook aan. Iserbyt kwam door het inhouden van Nys nog terug en begon de sprint op kop. Maar hem kloppen lukte niet voor Iserbyt.

"Nys heeft een sterk eindschot en dus moest ik wel demarreren. In tweede positie beginnen aan de sprint was ook geen optie voor mij. Ik wist dat ik van hem af moest om te kunnen winnen."

"Het is toch wel een beetje een teleurstelling, want we probeerden met het team wel om te winnen. Het was net niet, maar hopelijk geeft ons dat de motivatie om volgende week beter te doen."