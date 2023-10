Remco Evenepoel onthult hoe fusiegesprekken met Jumbo-Visma invloed op hem hadden

Remco Evenepoel blijft gewoon bij Soudal Quick-Step volgend seizoen. Maar er waren natuurlijk wel gesprekken met Jumbo-Visma.

De fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma gaat dan toch niet door en daar zijn ze vooral bij Soudal Quick-Step opgelucht over. Na de Ronde van Lombardije bevestigde ook kopman Remco Evenepoel dat hij aan boord blijft.

"Ik ben hier heel content. Het waren gewoon een paar moeilijke momenten, maar volgend jaar gaan we ervoor. We gaan proberen te bouwen en te presteren in de koersen wanneer het moet. Ik heb geen reden om hier ontevreden te zijn. We gaan het maximale eruit halen", zei Evenepoel.

Jumbo-Visma

Maar de afgelopen twee weken speelde de mogelijke fusie natuurlijk wel volop, achter de schermen was die al langer bezig. Maar voor Evenepoel heeft het niet al te veel invloed gehad, bekende hij na de Ronde van Lombardije.

"Er zijn natuurlijk dingen gebeurd en zijn er gesprekken geweest (met Jumbo-Visma, nvdr.), maar na zo'n gesprek heb ik altijd snel de knop omgedraaid en me gefocust op mijn training", zei de Belgische kampioen nog.