Vanthourenhout na kritiek van Bakelants: "Deze keer is die zeker terecht"

Op het WK gravel moeten de renners met een Belgische trui rijden, maar steun van de Belgische wielerbond krijgen de renners niet. Bondscoach Vanthourenhout begrijpt de kritiek van Jan Bakelants.

De renners staan niet in hun gebruikelijke outfit aan de start van het WK gravel, maar wel in een outfit van de Belgische wielerbond. Iets dat toch wringt bij Jan Bakelants. "Het blijft raar dat er geen ondersteuning komt van de bond", zei Jan Bakelants bij Sporza.

"Zo vind ik het vreemd om hier in een Belgisch truitje te moeten staan, met alle sponsors van de federatie. Terwijl mijn eigen sponsors geen visibiliteit krijgen." Bondscoach Sven Vanthourenhout is aanwezig op het WK, maar niet als bondscoach.

Vanthourenhout begrijpt Bakelants

Volgens de bondscoach vooral om in te schatten wat de Belgische wielerbond wel kan doen om de renners te ondersteunen. Het feit dat de renners in een Belgische trui moeten rijden, is omdat het een officieel WK is van de UCI, verduidelijkte Vanthourenhout nog.

Maar Vanthourenhout heeft ook oren naar de kritiek van Bakelants over het gebrek aan ondersteuning. "Jan heeft altijd een mening, maar deze keer is die zeker terecht. Als je ziet hoe deze sport groeit. Dit moet geëvalueerd worden."