Hongerige Lotte Kopecky maakt doelen voor 2024 bekend: "Nog altijd heel gemotiveerd"

Lotte Kopecky zag dinsdagavond haar indrukwekkend wielerjaar bekroond worden met haar vierde Kristallen Fiets op een rij. De 27-jarige renster reeg dit seizoen de overwinningen aan elkaar en wil deze lijn volgend seizoen gewoon doortrekken.

Lotte Kopecky won dit seizoen de Ronde Van Vlaanderen, veroverde twee wereldtitels en werd daarnaast ook nog eens tweede in de Tour de France voor vrouwen. Haar bekroning met de Kristallen Fiets is dan ook allesbehalve een verrassing.

"Ik vind het heel moeilijk om het zelf te zeggen, maar na het seizoen dat ik gerealiseerd heb, denk ik dat ik deze trofee wel verdiend heb", zo geeft ook Kopecky zelf toe na haar overwinning in een interview met Sporza. "Ik besef zelf dat hetgeen wat ik afgelopen seizoen gerealiseerd heb, heel speciaal is en dat het dus wel even tijd verdient om bij stil te staan."

OLYMPISCHE SPELEN

Hoewel het seizoen er nog maar net opzit, is Kopecky nu al bezig met haar doelen voor 2024, waarin zij stiekem hoopt om haar straffe prestaties van het afgelopen jaar nóg te overtreffen. "Er zijn zeker nog genoeg doelen om af te vinken", aldus een razendambitieuze Kopecky. "Ik ben nog altijd heel gemotiveerd. Parijs-Roubaix en vooral de Olympische Spelen zijn mijn grote doelen."