Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen kennen al hun ploegmaats voor 2024: verder op ingeslagen weg

Alpecin-Deceuninck heeft in één klap zijn volledige team voor 2024 bekend gemaakt. Er komen drie nieuwe renners naar de ploeg, de rest zijn contractverlengingen en renners vanuit de opleiding.

Alpecin-Deceuninck had tot nu toe een deel van zijn selectie voor 2024, met speerpunten Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen als speerpunten. Het team heeft nu ook de rest van de namen voor 2024 ingevuld.

Tobias Bayer, Nicola Conci, Silvan Dillier, Michael Gogl, Jimmy Janssens, Senne Leysen, Jason Osborne en Fabio Vandenbossche kregen allemaal een contractverlenging. Timo Kielich, Axel Laurance, Luca Vergallito en Henri Ühlig komen dan weer over van het opleidingsteam.

Weinig veranderingen

Lars Boven (Jumbo-Visma), Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step) en Juri Hollmann (Movistar) zijn nieuw bij de ploeg. "Met dertig renners zit onze ploeg voor volgend jaar – ons tweede seizoen als WorldTeam – helemaal vol."

"Geen schokkende veranderingen in onze kern. Ook niet onlogisch na een zeer succesvol seizoen en vooral ook omdat al onze kopmannen nog een doorlopend contract hebben. Uiteraard houden we in hen het volste vertrouwen in de toekomst."

Vertrekkers

Aan uitgaande zijde is er dan weer Dries De Bondt die naar AG2R Citroën trekt, Alexander Krieger naar Tudor Pro Cycling, Stefano Oldani naar Cofidis en Lionel Taminiaux trekt naar Lotto Dstny. Jakub Mareczko, Kristian Sbaragli en Robert Stannard hebben nog geen nieuw team.

Selectie Alpecin-Deceuninck 2024