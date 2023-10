Openhartige Remco Evenepoel: "De hele buitenwereld mag dit weten"

Remco Evenepoel heeft dinsdag voor de derde keer de Kristallen Fiets gewonnen. Hij kwam nog even terug op woelige periode door de fusiegesprekken.

De fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma zorgde ervoor dat Remco Evenepoel weinig tot geen rust kende tijdens de Vuelta en de Ronde van Lombardije. "Ik dacht me 3 weken rustig voor te bereiden op Lombardije, maar dat was helemaal niet zo. Het was zeker niet optimaal", zegt hij bij Sporza.

Evenepoel zelf was een van de spilfiguren voor de hele fusie, maar de Belgische kampioen wist zelf niet veel over wat er nu precies aan de hand was. "Voor mij was het moeilijk om er iets over te zeggen, want ik wist van niets."

Altijd in een storm

Sinds zijn gedwongen opgave in de Giro was er altijd wel iets rond Evenepoel of de ploeg. Mede daardoor was zijn voorbereiding op de Vuelta niet helemaal wat hij wilde. De storm rond hem en de ploeg zijn dan ook nooit helemaal gaan liggen.

"Dat heeft ervoor gezorgd dat er vaak frustraties en een beetje botsingen zijn geweest de afgelopen periode. Met het oog op volgend jaar mag de hele buitenwereld dit weten", zei Evenepoel nog.