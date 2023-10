Tim Wellens spreekt openhartig over bijzonder grote ontgoocheling en is dankbaar voor prestatie van Tadej Pogacar

Tim Wellens heeft wel wat moeten verwerken dit jaar. De ploegmaat van Tadej Pogacar spreekt openlijk over wat vor hem een serieuze ontgoocheling is geweest.

In tegenstelling tot veel andere renners beschouwd Tim Wellens het seizoen nog niet als afgelopen. Onze landgenoot gaat met UAE aan de slag in de Tour of Guangxi. Het verhaal van zijn wielerjaar is wel bekend: sterk begonnen, maar dan lang moeten revalideren na een ernstige valpartij in de Ronde van Vlaanderen.

Dat draagt hij ook in China nog met zich mee. "Het was een grote ontgoocheling dat ik niet deel uitmaakte van de ploeg in de Tour", vertelt Wellens bij Sporza. "Dat was een van de redenen dat ik bij UAE ben gekomen: om deel uit te maken van de winnaarsgroep in de Tour."

© photonews

Een extra prikkel aan het einde van 2023 is dat zijn ploeg het WorldTour-klassement kan winnen als er voldoende punten gepakt worden. "Al ziet het er na de goede prestatie van Tadej Pogacar in Lombardije goed uit. Er ligt niet veel druk op om te presteren voor de punten."