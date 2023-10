🎥Maxim Van Gils deelt klap uit na de meet, ploeg en renner reageren duidelijk

Maxim Van Gils heeft zich tijdens het Japan Cup Criterium misdragen na de finish. Hij sloeg een andere renner op het hoofd, maar bood intussen ook wel zijn excuses aan.

De Griek Georgios Bouglas (Matrix Powertag) zou in de slotkilometers een renner van Jayco-AlUla geduwd hebben, waardoor Maxim Van Gils bijna ten val kwam. De Belg reageerde net na de finish, door de Griek een klap op zijn hoofd te geven.

Van Gils en Lotto-Dstny zijn intussen ook met een reactie gekomen. "We betreuren het gedrag van onze renner Maxim Van Gils in het Japan Cup Criterium. Maxim en de ploeg willen zich verontschuldigen voor zijn gebaar aan het einde van de wedstrijd."

Excuses Van Gils

"Ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan en ik heb al mijn excuses aangeboden aan de wedstrijdjury", vult Van Gils aan. "Ze gaven me een boete (50 Zwitserse frank) en ik zal wat UCI-punten verliezen."

"Het gebaar was een reactie in het heetst van de strijd op het gevaarlijke gedrag van een andere renner, maar ik weet dat wat ik deed verkeerd was. Ik accepteer de straf van de UCI en ik bied mijn excuses aan voor wat ik deed. Dit is ook een belangrijke les voor de toekomst om mezelf rustig te houden in dit soort situaties en om op een goede manier te reageren na de wedstrijd", besloot Van Gils nog.