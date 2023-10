Nathan Van Hooydonck ontmoet en bedankt zijn drie redders: "Ik had net zo goed dood kunnen zijn"

Nathan Van Hooydonck heeft de drie politiemensen ontmoet die zijn leven hebben gered. Zelf weet Van Hooydonck niets meer van het moment zelf.

Op 12 september waren Nathan Van Hooydonck en zijn vrouw Alicia op weg naar de gynaecoloog. Op een kruispunt in Kalmthout stond hij voor een rood licht en kreeg Van Hooydonck een hartstilstand. Hij duwde zijn gaspedaal in en vloog over het kruispunt. Hij botste met vier andere voertuigen en kwam tot stilstand.

Geluk bij een ongeluk gebeurde het ongeluk op enkele meters van het politiekantoor. Michel Bosman (47), zijn collega Jelle Coutteau (39) en onthaalmedewerkster Carina Van Staey (59) snelden naar buiten en reanimeerden Van Hooydonck. Ook een huisarts was al ter plaatse.

Dankbaar

“Ik heb zo veel geluk gehad dat de juiste mensen op de juiste plaats waren, en ook Alicia heeft veel geluk gehad", zegt Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad. "Dat vergeten mensen vaak. Zij heeft het ongeval ook meegemaakt. Ze is tien keer sterker dan ik."

"Ik had net zo goed echt dood kunnen zijn", beseft Van Hooydonck. "Dat is een heel raar idee. Maar het is dankzij jullie dat ik mijn zoon heb kunnen vasthouden", is hij ook ontzettend dankbaar naar zijn drie redders toe.