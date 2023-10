Ondanks de twee zeges van Nys: ploeg van Eli Iserbyt panikeert om twee redenen nog niet

Eli Iserbyt beet twee keer in het zand tegen Thibau Nys. Maar ploegmanager Jurgen Mettepenningen wanhoopt nog niet.

In Beringen viel Iserbyt en had hij wat problemen met zijn fiets, waardoor hij een inhaalrace moest rijden. In de laatste ronde moest hij het afleggen tegen Nys. In Waterloo was de schoen van Iserbyt stuk en moest hij wisselen. Nys was dan al gaan vliegen.

"Ik heb hem gisteren gehoord na Waterloo en hij was ontgoocheld", zegt Jurgen Mettepenningen bij Sporza. Iserbyt heeft zich volgens Mettepenningen zijn kansen niet kunnen verdedigen door pech. "Eli is een winnaar en legt zich hier niet snel bij neer. "

Iserbyt wordt nog beter

Maar panikeren doen ze bij Pauwels Sauzen Bingoal nog niet. "Mochten we weggereden zijn, dan zou het een ander verhaal zijn", stelt Mettepenningen. Iserbyt had gewoon twee keer pech en zal er alles aan doen om die eerste zege snel te pakken.

En Mettepenningen heeft ook twee redenen om nog niet te panikeren. "Eli zal de komende weken nog iets beter worden, bij Thibau weet ik niet of er nog rek op zit de komende weken gezien zijn jeugdige leeftijd", zegt hij nog.