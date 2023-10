Sven Nys ziet nog groot mankement bij Thibau Nys: "Dat is nochtans óók techniek"

Thibau Nys maakte in Waterloo bijzonder veel indruk met zijn techniek. Toch ziet vader Sven Nys nog één verbeterpunt.

Dat Thibau Nys een acrobaat is op een fiets, is al langer geweten. Zondag in Waterloo zette hij dat nog eens in de verf. Op de trap sprong hij gewoon over de treden en pakte er zo telkens een paar seconden mee. En ook op de steile helling reed Nys als enige naar boven.

Vader Sven Nys is onder de indruk, maar benadrukt ook dat Thibau er ook voordeel uit haalt. "Het is niet de showman spelen om showman te spelen. Daarom vind ik het voor hem oké. Het zou zonde zijn om iets wat een voordeel is niet te gebruiken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Mathieu van der Poel

Qua technische hoogstandjes komt wellicht alleen Mathieu van der Poel in de buurt van Nys, al houdt hij altijd het voorjaar op de weg in het achterhoofd. Daardoor beperkt de Nederlander meestal ook de risico's in het veld.

Toch ziet vader Sven nog een belangrijk verbeterpunt bij Thibau. "In het zand slaagt Thibau er bijvoorbeeld nog niet in om zijn volledige potentieel te benutten. Dat is nochtans óók techniek." Daar is Van der Poel dan weer wel een meester in.

De technische hoogstandjes van Nys in Waterloo