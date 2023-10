Toon Aerts krijgt steun: "Aanfluiting van de basisrechten van verdediging"

Toon Aerts trok voor zijn dopingzaak naar het TAS, het Internationaal Sporttribunaal. Maar daar een zaak starten is bijzonder duur.

Toon Aerts had er voor zijn dopingschorsing al een een mooie carrière opzitten en dus ook financiële reserve. Hij kon de 40.000 euro opstartkosten voor een procedure bij het TAS dus betalen, maar toch voelt het bijzonder oneerlijk.

Dat vindt ook Lut Wille, voormalig bondsprocureur voor de Belgische wielerbond. "Zoveel? Maar allez. Dan spreek je van klassenjustitie", zegt ze bij Het Nieuwsblad. "Het is een aanfluiting van de basisrechten van verdediging dat een atleet financieel sterk moet staan om zijn rechten te kunnen doen gelden."

Andere uitkomst in België?

De procedure wordt ook in Zwitserland gevoerd, waardoor het ook in een andere taal moet gebeuren. Volgens Wille had de uitkomst van de zaak misschien wel anders geweest, moet die in België gevoerd geweest zijn.

Temeer omdat Aerts nooit in persoon zijn zaak kon verdedigen. "Het gevoel dat je gehoord bent geweest, is ook belangrijk. Hoe deze zaak is behandeld, is een aanfluiting van de rechten van de verdediging, niet meer en niet minder."