Het leven na de koers: dit zijn de grote plannen van Jens Debusschere

Het Belgisch kampioenschap wielrennen eerder dit jaar was de laatste koers van Jens Debusschere. De West-Vlaming slaat een heel andere weg in.

Dat hij al vroeg op het jaar stopte, daar had de 34-jarige renner die onder andere Dwars door Vlaanderen op zijn palmares schreef een goede reden voor.

“Ik ben een bakkersopleiding van één schooljaar gestart in Brugge”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Doel is om in de voetsporen te treden van mijn schoonouders (bakkerij Roelandts in Sint-Martens-Bodegem) en samen met Kelly (zus van ex-renner Jürgen Roelandts) de markten te doen.”

En Debusschere zit nog met plannen. Hij wil een volledig nieuwe carrière na het wielrennen opbouwen. “Op termijn zouden we de zaak overnemen en er 'ons eigen kindje' van maken”, klinkt het heel erg vastberaden.

De fiets volledig vergeten, dat zit er echter niet in. “Op sportief vlak wil ik komende winter nog enkele strandraces rijden, afhankelijk van mijn stage-uren bij bakker Molly in Waregem en volgend jaar misschien een mountainbike-duorace samen met Jürgen”, besluit Debusschere.