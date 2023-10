Gerben Kuypers wint nu ook in Ardooie: de bevestiging dat doorzettingsvermogen wordt beloond

Gerben Kuypers (23) blijft de goede resultaten aan elkaar rijgen. Donderdag was hij de sterkste in Ardooie, al zijn tweede zege van het seizoen.

Vorig seizoen was het seizoen van de waarheid voor Gerben Kuypers en die kans greep hij ook met beide handen. Kuypers combineerde het veldrijden in het begin van vorig seizoen nog met een job als verantwoordelijke in een vleesfabriek.

Na fulltime ging hij naar 4/5, maar nam uiteindelijk toch ontslag om alles op zijn carrière te zetten. Met resultaat, want Kuypers won een tv-cross in Essen en in de 13 crossen die hij daarna reed, eindigde Kuypers maar liefst 11 keer in de top tien. Met ook een zesde plaats op het WK in Hoogerheide, als amateur.

Kuypers werd ook Belgisch kampioen bij de elite zonder contract en kreeg begin februari eindelijk een profcontract bij Intermarché-Circus-Wanty. En daar trok hij de lijn ook door op de weg, want Kuypers werd in de Rund um Köln (1.1) elfde tussen heel wat topsprinters.

Bevestiging in nieuwe seizoen

En ook in het nieuwe veldritseizoen doet Kuypers opnieuw van zich spreken. Op vier crossen won hij al twee keer, in Oisterwijk en donderdag in Ardooie. Niet tegen de grootste namen, maar in Ardooie stonden wel Iserbyt en Vanthourenhout aan de start.

Kuypers blinkt vooral uit in ouderwetse moddercrossen en zal daarin zijn neus altijd aan het venster steken. Voor de Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck is Kuypers naast Thibau Nys nog een grote factor om mee rekening te houden dit seizoen. Want Kuypers zal nog winnen dit seizoen.