Remco Evenepoel of Tadej Pogacar, wie was nu écht de beste in 2023?

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn misschien wel de twee beste renners van 2023. Maar wie was nu écht de beste?

Tadej Pogacar presteerde opnieuw het hele jaar door. De Sloveen begon al met winnen half februari met de Jaén Paraiso Interior en deed dat tot de Ronde van Lombardije. Tussendoor won hij onder meer Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, twee ritten in de Tour en kleurde ook het najaar.

Remco Evenepoel was ook opnieuw bijzonder succesvol. Hij won de UAE Tour, vijf ritten in grote rondes (twee in de Giro, drie in de Vuelta), Luik-Bastenaken-Luik, het BK op de weg en het WK tijdrijden. Evenepoel won ook het meest in de WorldTour (12) en heeft de meeste tweede plaatsen (12) in 2023.

Pogacar wint op punten

Maar wie was nu de beste van de twee in 2023? In onderlinge duels was het resultaat 2-2. Evenepoel won in Luik en op het WK tijdrijden, Pogacar deed beter op het WK op de weg en in Lombardije. Daar is dus eigenlijk geen onderscheid te maken.

Het lijkt dus aan te komen op details. En daar lijkt het voordeel toch voor Pogacar te zijn. De Sloveen kon behalve de Tour en Luik, door een val en polsblessure, al zijn doelen afvinken. Het hele seizoen deed de Sloveen mee aan de top, iets wat ook niet vanzelfsprekend is.

Bij Evenepoel zijn er toch altijd die Giro en Vuelta die zwaar op de maag liggen. Er was pech mee gemoeid, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de sport. Die doelen kon Evenepoel niet afvinken en dus gaat het voordeel toch naar Pogacar.