Starttijden van de Koppenbergcross worden overhoop gegooid door bekerwedstrijd van Antwerp

Op 1 november staat er traditioneel de Koppenbergcross op het programma. Maar die zal er dit jaar dus iets anders uitzien dan normaal.

De Koppenbergcross op 1 november is al enkele jaren de openingsmanche van de X2O Badkamers Trofee. Dat is ook dit jaar het geval, maar de crossers zullen enkele uren vroeger dan normaal het veld moeten induiken.

De vrouwen zullen al om 11u50 van start moeten gaan, de mannen om 14u00. Dat komt omdat Sporza, dat de Koppenbergcross uitzendt, ook de rechten heeft voor de 1/16de finale van de Crocky Cup tussen Lierse K. en Antwerp. Die wedstrijd wordt om 15u45 op gang getrapt.

"De VRT wilde voor beide evenementen, de voetbalmatch en de Koppenbergcross, zo veel mogelijk mensen voor de tv houden, dus hebben ze gekozen om het zo in te delen", zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo bij Wielerflits. De gewijzigde starturen zouden al een maand geleden met de renners gecommuniceerd zijn.

België-Marokko

Het is niet de eerste keer dat de uren van een veldrit aangepast moeten worden door een voetbalwedstrijd. Dat was ook het geval bij de Wereldbeker in Hulst, toen de Rode Duivels om 14u00 tegen Marokko speelden.

De vrouwen moesten daardoor al om 11u van start gaan, de mannen om 12u15. Puck Pieterse won toen bij de vrouwen, Mathieu van der Poel was in zijn eerste cross van het seizoen meteen de beste bij de mannen.