'Wout van Aert denkt na over drastische beslissing wat veldritseizoen betreft'

Welke veldritten rijdt Wout van Aert deze winter? Het zou een korte maar intensieve periode worden, maar met vraagtekens bij de grote doelen.

Wout van Aert trekt in november eerst nog naar Colombia om deel te nemen aan de granfondo van Rigoberto Uran. Daarom is het onduidelijk wanneer Van Aert opnieuw in het veld te zien zal zijn. Dat zal allicht maar half december zijn.

In die kerstperiode is er bijna elke dag wel cross, waardoor Van Aert toch nog een heel aantal crossen zal kunnen rijden. Op een exact programma is het wellicht nog een hele tijd wachten. Maar daar zullen weer zo'n tiental crossen opstaan.

Geen kampioenschappen?

Over de kampioenschappen is dan weer veel twijfel. Vorig jaar sloeg Van Aert het BK in Lokeren al over, het WK in Hoogerheide reed Van Aert wel nog. Daar werd hij wel geklopt door Mathieu van der Poel, die voor de vijfde keer wereldkampioen werd.

Volgens HLN zou er dit seizoen echter nog meer twijfel zijn over de deelname van Van Aert aan de kampioenschappen. Dit jaar werd Van Aert ziek in aanloop naar het WK en werd hij voorbereiding op het wegseizoen verstoord. Zo moest zijn onder meer de Strade Bianche schrappen. En dat wil hij dit jaar vermijden.