Wout van Aert en vrouw Sarah verrassen met opvallende investering

Wout van Aert heeft er ondanks enkele sterke prestaties een jaar van 'net niet' opzitten. Op 29-jarige leeftijd heeft onze landgenoot echter nog tijd genoeg om zijn palmares de komende jaren aan te dikken. In de tussentijd bouwt van Aert stilletjes aan ook een carrière uit als zakenman.

Vorig jaar stapte van Aert samen met vrouwlief Sarah De Bie in het Antwerpse bedrijf Heylen Vastgoed. Het koppel kocht al verschillende huizen via de makelaarsgroep en waagt zich nu aan nieuwe opvallende investering.

Zo investeerden van Aert en De Bie in Mon Dada, een West-Vlaams bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van artisanale geurkaarsen in betonnen potten. De onderneming werd in 2019 in New York uit de grond gestampt door Pauline D'Haenens. Vandaag worden de kaarsen verkocht in 400 winkels, verspreid over 40 landen.

GECHARMEERDE WOUT EN SARAH

Wout en Sarah raakten tijdens enkele verkennende gesprekken gecharmeerd door de passie en authenticiteit van Mon Dada. “We volgden Mon Dada al langer en raakten stiekem verliefd op het product", verklaarde het koppel aan HLN. "De kaarsen spreken echt aan en brengen een gevoel van authentiek en gezellig wonen. Die liefde heeft geleid tot deze investering."

Mon Dada werd in 2022 nog door UNIZO verkozen tot meest beloftevolle kmo. Voor welk bedrag van Aert en De Bie in het succesverhaal stappen is voorlopig nog niet geweten.