Zelfverzekerde Jasper Philipsen wil topseizoen overtreffen en mikt op groot monument: "Ik kan meedoen voor winst"

België heeft er opnieuw een fenomenaal wielerjaar opzitten. De Belgische renners zetten de ene topprestatie na de andere neer en regen de overwinningen aan elkaar. Onder meer Jasper Philipsen deed als zegekoning met maar liefst 19 overwinningen een flinke duid in het zakje.

Philipsen was vooral in de Tour de France de grote man met maar liefst vier sprintzeges en de groene trui als gevolg. De Vlam van Ham klopte dit seizoen uiteindelijk af op negentien zeges, waarmee hij beter deed dan zijn goeie vriend Tadej Pogacar (17).

"Of ik hem daarmee gejend heb? Een beetje, maar ik denk niet dat hij ermee inzit", geeft Philipsen toe in een gesprek met VTM Nieuws. "Hij heeft bijna al zijn grote doelen behaald. Hij zal niet echt met het aantal overwinningen bezig geweest zijn. Voor hem was kwaliteit belangrijker."

GOOI DOEN NAAR PARIJS-ROUBAIX

Ondanks zijn boerenjaar, zijn de ambities van de 25-jarige renner van Alpecin-Deceuninck nog verre van gestild. Zo is Philipsen ervan overtuigd dat hij volgend seizoen ook mee kan doen voor de winst in een grote wedstrijd, genre Parijs-Roubaix, waar hij dit seizoen al knap tweede werd.

"Mijn podiumplaats in Parijs-Roubaix heeft voor een klik gezorgd. Ik weet nu dat ik in koersen van dat kaliber ook kan meedoen voor winst", aldus een zelfverzekerde Jasper Philipsen "Ik heb de stap gezet die ik wilde zetten in dat soort koersen. Het is iets om in verder te gaan en ik doe het graag naast sprinten."