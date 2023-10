Ex-winnaar Parijs-Roubaix krijgt na hartproblemen nu erg leuke nieuwe rol bij zijn team

Sonny Colbrelli blijft zoals verwacht ook in 2024 in de entourage van Bahrain-Victorious. En hij krijgt zelfs een erg leuke rol toebedeeld.

Bahrain-Victorious bestaat al sinds 2017 en van meet af aan was Sonny Colbrelli er een van de belangrijke pionnen. In 2021 won hij Parijs-Roubaix, een van de mooiste successen voor het team.

De man die ook een keertje de Brabantse Pijl won en ook in diverse (semi)klassiekers liet spreken moest in 2022 stoppen met wielrennen door hartproblemen. Even overwoog hij nog zijn defribilator te laten wegnemen, maar de gezondheid gaat nu eenmaal voor op koersen.

Ploegleider in 2024

Zijn team Bahrain-Victorious wilde hem echter niet in de steek laten en liet meteen duidelijk verstaan dat ze hem minstens tot 2024 in de entourage zouden gaan houden. Dit jaar was hij ambassadeur, promotor van het team en promotor voor de verschillende sponsors. Hij verkende ook mee een aantal voorjaarskoersen.

Voor 2024 wordt hij ... ploegleider. Een nieuwe stap in de carrière dus voor Colbrelli, weet CGN alvast te melden. Eind dit jaar gaat hij nog een cursus afwerken bij de UCI om dat ook helemaal in orde te kunnen brengen.