Arnaud De Lie wil raad van Remco Evenepoel opvolgen: "Heb op dat vlak een stap gezet"

Arnaud De Lie heeft net zijn tweede seizoen als prof achter de rug. Maar toch ligt er nog heel wat verbeterwerk op de plank.

De Lie (21) won in zijn tweede jaar als prof maar liefst tien keer, één keer meer dan in zijn eerste jaar. Begin september was er ook een eerste overwinning in de WorldTour in Quebec, met een fenomenale sprint.

Toch zien ze bij Lotto Dstny nog heel wat punten van verbetering mogelijk. Zo adviseren ze De Lie om meer als prof te leven de komende jaren. Zo moet De Lie nog meer met zijn voeding verbeteren, meer rusten en ook zo veel mogelijk tijd investeren in zijn carrière.

Want tot nu toe hielp De Lie nog vaak op de boerderij van zijn ouders. Met de breuk van mijn sleutelbeen in de Vierdaagse van Duinkerke realiseerde ik me dat mijn carrière zomaar voorbij kan zijn. Je moet dus weten hoe je alles kunt optimaliseren", zegt De Lie bij RTBF.

"Het is niet moeilijk om mijn vader op de boerderij te helpen, maar het vergt mentale inspanning." De Lie wil zo ook de woorden van Remco Evenepoel ter harte nemen.

"Zoals Evenepoel al zei, in de topsport ben je vanaf het begin tot het einde van het seizoen honderd procent toegewijd om te proberen dat kleine extra procent te krijgen ten opzichte van anderen. Ik denk dat ik op dat vlak een stap vooruit heb gezet. En na mijn val in Duinkerke hebben we gezien dat ik weer in topvorm ben gekomen."