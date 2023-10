Eli Iserbyt heeft duidelijke mening over late valpartij van Thibau Nys in Overijse

Eli Iserbyt heeft in Overijse zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Iserbyt trok op zijn verjaardag aan het langste eind tegen Thibau Nys, die in de slotronde viel.

Eli Iserbyt was in het begin van de wedstrijd weggereden na een eerste val van Thibau Nys, maar kon het geen 50 minuten volhouden. Hij liet halfweg koers Thibau Nys, Lars van der Haar en zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout terugkeren.

Maar Iserbyt herpakte zich op zijn 26ste verjaardag nog en zette alles op de laatste ronde. Daarin werd het een stevig duel met Nys. "Ik dacht dat hij zou komen bij de tweede keer materiaalpost, maar hij kwam niet", zei Iserbyt. "Toen wist ik dat het nog heel moeilijk voor hem was om er voorbij te steken."

Iserbyt zag het aankomen

Maar Nys probeerde het toch nog een keer in een gevaarlijke afdaling. "Hij ging me op een praktisch onmogelijke plek heel rap voorbij. Toen hij me voorbij stak, dacht ik: de kans dat hij valt is negen op tien", stelde Iserbyt.

En Nys viel dus ook. "Ik wilde een klein gaatje laten, omdat ik dacht dat ik beter door die bocht ging gaan. "Gelukkig viel ik zelf niet. Ik kon er eigenlijk gewoon overheen rijden, waardoor ik die eerste overwinning kon grijpen."

De val van Thibau Nys