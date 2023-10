Arnaud De Lie droomt van plaatsje naast Van Aert en Evenepoel, maar stuit al meteen op een probleem

Arnaud De Lie staat in 2024 voor het eerst aan de start in een grote ronde. Welke is nog niet duidelijk, maar hij heeft ook nog een andere droom.

Arnaud De Lie bevestigde in 2023 wat hij in zijn eerste jaar bij de profs liet zien. Hij won maar liefst tien keer en pakte in Quebec ook zijn eerste zege in de WorldTour na een krachtige sprint. Toch droomt De Lie al van 2024.

"Ik ben al gemotiveerd om het volgende seizoen voor te bereiden", zei De Lie bij RTBF. "Er zullen veel kansen zijn, de Tour is zeker een droom. De Vuelta trekt me ook aan omdat er vaak korte en krachtige aankomsten zijn."

Maar De Lie wil eerst afwachten hoe het parcours van de twee grote rondes er in 2024 zal uitzien. "Nu al een beslissing nemen is een beetje voorbarig." Op 25 oktober kennen we het parcours van de Tour, in december of januari volgt dan de Vuelta.

Olympische Spelen

Maar De Lie droomt naast een grote ronde ook van de Olympische Spelen in Parijs. "De Spelen zijn een doel voor mij, ik zou graag willen deelnemen. Olympiër zijn, dat vind ik iets bijzonders. Ik hoop dat bondscoach Sven Vanthourenhout en het Belgische team vertrouwen in mij zullen hebben."

België mag met vier renners starten in de wegrit in Parijs, maar twee plekken zijn al ingevuld door de tijdrijders. Wellicht zullen dat Wout van Aert en Remco Evenepoel worden. Het is dan de vraag welke rol er voor De Lie weggelegd zou zijn in zo'n beperkte ploeg.