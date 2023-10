Jumbo-Visma troeft Soudal Quick-Step af voor vervanger van ex-coach Wout van Aert

Jumbo-Visma lijkt een vervanger gevonden te hebben voor de vertrokken trainer Marc Lamberts. De Noor Espen Aareskjold zou overkomen van Uno-X.

Jumbo-Visma en vooral Wout van Aert zagen trainer Marc Lamberts na heel wat jaren vertrekken bij de Nederlandse ploeg. Lamberts volgt zijn andere poulain, Primoz Roglic, naar zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe.

En dus moest Jumbo-Visma op zoek naar een vervanger voor Lamberts. Volgens het Noorse TV2 wordt dat dus de Noor Espen Aareskjold (48), die de voorbije jaren coach was bij Uno-X. Hij had de voorbije jaren een grote rol bij de Noorse ploeg.

Soudal Quick-Step

Volgens TV2 stond Aareskjold ook in de belangstelling van Soudal Quick-Step, maar ging niet in op het aanbod. Hij leek bij Uno-X te blijven, maar toen kwam Jumbo-Visma aankloppen. Jens Haugland, de manager van Uno-X, bevestigde de transfer al.

"Voor Espen is dit een geweldige kans en voor onze ploeg is dit een mooie vorm van erkenning", zei hij. "Dan is het ook voor het team een mooie kans om verder te denken." Bij de Noorse ploeg wordt Stig Kristiansen nu naar voren geschoven als Head of Performance.