Grote verandering op til? Wielerteams beramen plan tegen Tourorganisatie ASO

Een vijftal grote wielerteams, waaronder Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers, zouden verkennende gesprekken aan het voeren zijn omtrent een nieuw competitieformat in de koers. Dat bevestigde persagentschap Reuters. Hoe lang de gesprekken al lopen is voorlopig nog niet geweten.

Het nieuwe competitieformat zou de ploegen in de eerste plaats meer inkomsten uit zaken als tv-gelden moeten opleveren. De teams willen daarbij de grote organisatoren, zoals Tourorganisator ASO, een halt toeroepen.

De grote wielerorganisaties gaan momenteel met de grootste opbrengsten aan de haal terwijl de wielerteams veelal afhankelijk zijn van sponsoringen om voldoende geld in het laadje te krijgen. In het kader daarvan voeren de ploegen momenteel gesprekken om een nieuwe kalender op te stellen met zowel bestaande als nieuwe wedstrijden.

FLASHBACK NAAR 2012

INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma zouden al zeker deel uitmaken van de vijf teams achter het nieuwe plan. De overige drie teams zijn voorlopig niet gekend. CVC Partners wordt dan weer genoemd als potentiële investeerder in het nieuw competitieformat.

Het is niet de eerste keer dat verschillende wielerteams de handen in elkaar steken om verandering in het huidige wielercircuit teweeg te brengen. Zo was er in 2012 bijvoorbeeld even sprake van een zogenaamde World Series of Cycling. Een doorbraak bleef toen echter uit.