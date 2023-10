Het kriebelt opnieuw: Mathieu van der Poel krijgt mooie tegenstand in eerste koers in een maand

Zondag stapt wereldkampioen Mathieu van der Poel nog eens op zijn fiets. In Madrid rijdt hij nog eens een criterium tegen enkele Spaanse renners.

Mathieu van der Poel reed op 16 september zijn laatste wegwedstrijd met de SUPER 8 Classic. Het weekend daarna trok hij nog naar Parijs voor het Olympisch testevent van de Olympische Spelen in het mountainbiken.

Nadien trok Van der Poel er even de stekker uit, maar een maand later kriebelt het dus alweer op toch weer om nog eens te koersen in Spanje. Zaterdag deelt Van der Poel handtekeningen uit bij het Princesa Plaza, dat doet hij zondagmiddag ook bij de start bij Rodilla Callao.

Madrid Criterium

Om 13u gaan de renners dan van start voor heel wat rondjes in Madrid van iets meer dan een kilometer. Naast Van der Poel komen ook Omar Fraile (INEOS), Juan Ayuso, Marc Soler (UAE Team Emirates), Juan Pedro López (Lidl-Trek) en Spaans kampioen Oier Lazkano (Movistar) aan de start.

Dit Madrid Criterium is enkel een uitstapje voor Van der Poel. De Nederlandse wereldkampioen wordt pas opnieuw in het veld verwacht half december, net als zijn grote concurrent Wout van Aert.