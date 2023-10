Waarom Wout van Aert om twee redenen misschien toch de Giro zal rijden in 2024

Rijdt Wout van Aert volgend jaar de Giro of de Tour? Voor beide grote rondes valt er wel iets te zeggen.

Wout van Aert houdt van variatie en dus lijkt de Giro een valabele optie volgend jaar. Van Aert lijkt er echter voor open te staan, zei hij vorige maand nog bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. In de Giro zou Van Aert ook meer zijn eigen kans kunnen gaan.

"Ik hoop het", zei Van Aert over een deelname aan de Giro. "Ik zou het echt willen, maar het is niet alleen mijn beslissing. Ik wil in de toekomst ook de Vuelta rijden, maar als ik de Tour niet rijd, dan is de Giro de eerste wedstrijd die ik wil rijden."

Olympische Spelen

Ook de Olympische Spelen zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Want zes dagen na de slottijdrit in Nice moeten de renners al 33 kilometer tegen de klok rijden in de straten van Parijs. Dat is erg weinig qua recuperatie.

De wegrit van de Spelen staat dan een week later op het programma. Qua frisheid en ook eigen kansen lijkt de Giro ook de betere optie te zijn voor Van Aert, maar Jumbo-Visma heeft natuurlijk ook zijn argumenten voor de Tour en een nieuwe eindwinst voor Vingegaard.