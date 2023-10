📷 Wout van Aert geniet met vrouw Sarah in driesterrenzaak door winst tegen Van der Poel en Pogacar

Wout van Aert geniet nog altijd van zijn vakantie na een lang seizoen. Dat deed hij donderdag nog eens met zijn vrouw Sarah De Bie.

Na zijn lange seizoen besloot Wout van Aert om er na het WK gravel op 8 oktober een punt achter te zetten en op vakantie te gaan. Dat deed hij eerst door na het WK gravel nog even in Italië te blijven met zijn gezin en te genieten van de rust.

Dat deed hij de voorbije week ook. Van Aert en zijn vrouw Sarah doken al op tijdens het ontwerpen van enkele sneakers, maar nu deden ze het wat rustiger aan. Van Aert en De Bie gingen immers eten in driesterrenzaak Boury in Roeselare.

Een cadeautje dat Van Aert van de organisatie van de E3 Saxo Classic kreeg, waar Van Aert Van der Poel en Pogacar klopte in de sprint na een bijzonder spannende wedstrijd. Wellicht was dit het eerste moment waarop het ook paste voor Van Aert om te genieten van zijn cadeau.

Programma Wout van Aert

Van Aert duikt nog niet meteen het veld weer in, want binnenkort vertrekt hij naar Colombia. Daar neemt hij op 12 november deel aan 'El Giro de Rigo', een granfondo georganiseerd door profwielrenner Rigoberto Uran. In december wordt hij dan weer in het veld verwacht.