Deelnemers Superprestige Ruddervoorde: open wedstrijden door afwezigheid van twee topfavorieten

De tweede manche van de Superprestige in Ruddervoorde wordt bijzonder interessant. Zowel bij de mannen als de vrouwen is een grote favoriet er niet bij.

Het veldritseizoen is drie weken oud en voor het eerst staat er een dubbel weekend op het programma. De tweede manche van de Superprestige wordt in Ruddervoorde gereden. Vorig jaar was Eli Iserbyt de beste bij de mannen, Denise Betsema bij de vrouwen.

Bij de mannen wordt vooral de afwezigheid van Thibau Nys interessant. Alle andere namen zijn er wel met onder meer Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Gerben Kuypers, Niels Vandeputte en Toon Vandebosch.

Geen Fem van Empel

Bij de vrouwen wordt het vooral een interessante cross. Leidster en wereldkampioene Fem van Empel is er namelijk niet. De Nederlandse domineerde en won al de crossen die ze reed, waardoor enkel Annemarie Worst al kon winnen in Ardooie, waar Van Empel ook niet was.

Door de afwezigheid van Van Empel wordt de strijd voor het klassement ook belangrijk. Alvarado, Betsema, Van der Heijden, Bakker, Worst, Backstedt, Schreiber, Cant, Verdonschot en Norbert Riberolle krijgen dus een mooie kans om te winnen.