Hinault is het niet eens met Vélo d'Or voor Vingegaard en zegt wie wel had moeten winnen

Dat Jonas Vingegaard dinsdag de Vélo d'Or voor beste renner van 2023 won kwam voor velen als een verrassing. Ook Bernard Hinault had een andere winnaar verwacht.

Jonas Vingegaard won naast de Tour ook de Dauphiné, de Ronde van het Baskenland en O Gran Camiño. Daarnaast werd hij ook nog derde in Parijs-Nice en tweede in de Vuelta. Een slecht seizoen had de Deen dus allerminst.

Maar toch vonden velen de prestaties van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel dit jaar toch nog indrukwekkender. Van der Poel won onder meer Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Hij kreeg de beste klassieke renner van 2023.

Maar dat grote favoriet Tadej Pogacar naast de prijs greep, was toch verrassend. De Sloveen won de Parijs-Nice, Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en de Ronde van Lombardije. Pogacar werd ook tweede in de Tour en won twee ritten.

"Achteraf is het niet eenvoudig om uit te zoeken en te zeggen dat het ene meer is dan het andere", zei vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault bij Cyclism'Actu. "Maar ik zou wel op Tadej Pogacar hebben gestemd", zei de Fransman nog.