Michel Wuyts vreest het ergste voor Wout van Aert: "Ze zullen hem pushen"

Rijdt Wout van Aert in 2024 de Giro of de Tour. Vooral de Olympische Spelen lijken daarin een grote factor te spelen.

Wout van Aert wil graag eens de Giro rijden, want dat zou veel beter passen met de Olympische Spelen in Parijs. Zes dagen na de slottijdrit in Nice staat al de Olympische tijdrit op het programma, een week later staat de wegrit op het programma.

Maar de lokroep van de Tour zal volgend jaar toch weer groot zijn, stelt Michel Wuyts. "Die verdomde negende Tourrit in en om Troyes dreigt roet in de pasta te gooien. Veertien gravelstroken", zegt Wuyts bij HLN.

Van Aert zal wellicht weer zijn kopman Vingegaard moeten bijstaan in die gravelrit. "Pogacar is een kraan in het onverharde vak, Vingegaard een tenger groentje. De Deen schreeuwt om assistentie. Wie is de geknipte labrador? Juist. Gravel-master Wout van Aert. Plugge en Zeeman zullen Wout richting Tour pushen", stelt Wuyts.

Olympische Spelen

Van Aert zou net als dit jaar vroeger kunnen opgeven in de Tour, om toch nog voldoende rust in te bouwen voor de Olympische tijdrit. De vraag is alleen of dat genoeg is om Filippo Ganna en Joshua Tarling, die de Tour zeker niet rijden, te kloppen in Parijs.