Remco Evenepoel krijgt duidelijk advies: "Pogacar en Vingegaard zo verslaan is onrealistisch"

Patrick Lefevere onthulde woensdag dat Remco Evenepoel er over nadacht om zowel de Giro als de Tour te rijden. Maar sportcoach Paul Van Den Bosch vindt dat geen realistisch plan.

Van Den Bosch denkt dat Evenepoel inspiratie heeft opgedaan bij Jonas Vingegaard. De Deen reed dit jaar zowel de Tour als de Vuelta. Maar die combinatie is niet te vergelijken, omdat de druk er bij Vingegaard al af was na zijn zege in de Tour.

Zowel in de Giro als in de Tour voor de eindzege gaan, is dan ook geen goed plan, stelt Van Den Bosch bij Het Nieuwsblad. "Vooral omdat zijn concurrenten in de Tour een ander traject zullen volgen. Vingegaard en Pogacar verslaan als zij zich alleen op de Tour richten, lijkt me onrealistisch."

Weinig recuperatie

De 33 dagen die tussen het einde van de Giro en het begin van de Tour zitten is ook een zeer korte periode om volledig te herstellen. "Zeker als je het dan tegen een frissere Vingegaard en Pogacar moet opnemen", stelt Van Den Bosch.

In de Giro voor het klassement gaan en dan in de Tour als rittenkaper zou haalbaarder zijn, maar dan is er nog het mentale aspect. Kan je je opladen voor de Tour als je net drie weken voor de eindzege in de Giro gestreden hebt? Ook de Spelen in Parijs meteen na de Tour zullen een rol spelen in de keuze van Evenepoel.